أمر حكومي بملاحقة المتسولين في غزة

غزة / سما/

أمر النائب العام في غزة، ضياء الدين المدهون، النيابات الجزئية ومأموري الضبط القضائي بملاحقة المتسولين وتوقيفهم خلال 48 ساعة فور إلقاء القبض عليهم.

وأصدر المدهون خلال اجتماعه بلجنة الحد من التسول المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، تعليماته المتعلقة باتخاذ قرار بعد توقيف المتسولين بالشراكة مع اللجان الميدانية الممثلة بمندوب وزارة التنمية الاجتماعية ومندوب المباحث العامة ومندوب العشائر والبعد المجتمعي؛ لتقدير الموقف بحق مواصلة التوقيف من عدمه بعد دراسة كل حالة على حدا، مع استمرارية عمل برنامج الحد من التسول بشكل دائم.

وقد حضر الاجتماع بديوان النائب العام رئيس لجنة تعزيز السلوك القيمي العميد/ محمد لافي، ورئيس اللجنة الوطنية للحد من التسول رياض البيطار، ومنسق الحملة/ جاسم السعافين، وبين العميد/لافي أن ظاهرة التسول دخيلة على عُرف وعادات مجتمعنا، وتتطلّب المزيد من تضافر الجهود من المؤسسات الحكومية والأهلية للقضاء عليها.

وأوضح البيطار أن لجنة الحد من التسول أنجزت لقاءات توعوية في كافة المحافظات مع رجال الإصلاح ومؤسسات المجتمع المدني؛ لبيان آثار التسول السلبية، مع تبنّي وزارة التنمية الاجتماعية المحتاجين ضمن قوائم المستفيدين لديها، وتزويد النيابة العامة بقائمة المتهمين بالتسول.

ويشار إلى أن لجنة التسول المنبثقة عن لجنة تعزيز السلوك القيمي مستمرة بحملاتها التوعوية، متزامنة مع الإجراءات القانونية؛ للوصول لحلول جذرية، والقضاء على ظاهرة التسول، ومعالجة الحالات لأصحاب الحاجات والأشد فقراً.