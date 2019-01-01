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جامعة الأقصى.. الثانية على مستوى الوطن والـ 333 على العالم

الإثنين 09 ديسمبر 2019 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة الأقصى.. الثانية على مستوى الوطن والـ 333 على العالم


غزة / سما/

حققت جامعة الأقصى المرتبة الثانية على مستوى الجامعات الفلسطينية والمرتبة الــــــــــ(333) على مستوى الجامعات العالمية وفقاً لمقياس UI Green Metric العالمي للعام 2019.

يشار إلى أن هذا المقياس يعني بمدى اهتمام الجامعة بمعايير الاستدامة والبيئة الخضراء سواء على المستوى النظري عن طريق البرامج الأكاديمية المتعددة أو على صعيد التطبيق العملي لهذه المعايير في تخطيط وتصميم الحرم الجامعي والمباني الجامعية، إضافة الى التوعية المجتمعية بأهمية هذه المفاهيم ودورها في تحسين البيئة المعيشية لأفراد المجتمع.

وأوضح عميد التخطيط والتطوير وضمان الجودة بالجامعة عمر مقداد أن هذا التصنيف يرتكز على 6 معايير رئيسية في عملية التقييم وهي: بيئة العمل والبنية التحتية في الحرم الجامعي، الطاقة والتغير المناخي، إدارة النفايات، الاستخدام الأمثل للمياه، المواصلات والنقل الأخضر، والتعليم والاستدامة.

وأضاف مقداد أن عدد الجامعات المتنافسة بلغ (780) جامعة من (85) دولة في العام 2019، بينما كان العدد (719) جامعة من (81) دولة، في العام 2018، وختم حديثه بالقول أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة ضمن خطتها الاستراتيجية الخمسية (2019-2023)، مما يسهم في المحافظة على بيئة المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن الجهود التي بذلتها جامعة الاقصى خلال العام المنصرم في عدة مجالات منها تنفيذ برامج الحفاظ على المياه، وإنشاء محطة تحلية المياه داخل الجامعة، وبرامج تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والبدء بتأسيس رابطة أصدقاء البيئة الطلابية ، كان له أثر كبير في إحراز قفزة نوعية في تصنيف الجامعة لهذا العام، حيث كانت قد صنفت في العام الماضي، بالرتبة الثالثة محلياً وفي المرتبة 401 عالمياً، مشيراً إلى المساحات المفتوحة الواسعة التي تتمتع بها جامعة الأقصى والتي يجري العمل على استغلالها في مشاريع توليد الطاقة المتجددة.

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