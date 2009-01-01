فرقة العاشقين تُطلق مجموعة أعمال جديدة

رام الله / سما /

تطلق فرقة العاشقين للأغاني الوطنية، مجموعة من أعمالها، في حفل تحييه في الـ21 من الشهر الجاري في دبي.

وبعد غياب لسنوات، وبمبادرة من مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، تُحيي الفرقة حفلها الأول في "أوبرا دبي"، حيث ستطلق خلاله مجموعة أعمالها الجديدة، في سهرة فلسطينية بامتياز.

في تعليقه، قال عضو المجلس الوطني، ورئيس مجلس العمل الفلسطيني في دبي والإمارات الشمالية، مالك ملحم – الراعي والداعم للفرقة- "إن فرقة العاشقين جزء من الهوية الفلسطينية، وستبقى في خدمة التراث الوطني ودعم الشرعية الفلسطينية، وبعث الهمة والتأكيد على الحق"، مضيفاً أنها مثلت هذه العناوين في أعمالها التي ترسخت في أذهاننا مثل "يما مويل الهوى"، "الله لأزرعك بالدار"، " اشهد يا عالم " و"من سجن عكا"، إضافة إلى العمل المميز "أعلنها ياشعبي أعلنها"، وغيرها من الأغاني الوطنية التي تشكلت في وعينا الفلسطيني وجسدت قضيتنا الوطنية في كافة المراحل.

سيقود الحفل المغني التاريخي والأبرز للفرقة حسين منذر، إلى جانب أبرز موسيقيي وفناني الفرقة، الفنان محمد الهباش، وبحضور ومشاركة الفنان خالد الهباش، فيما تتوفر تذاكر الحفل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدبي أوبرا.

يُشار إلى أن فرقة العاشقين تأسست في العام 1977 في العاصمة السورية، دمشق، حفرت فرقة العاشقين أغانيها في الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني، وخلال مسيرتها، أدت أُغنيات لعدد من الشعراء العمالقة أمثال محمود درويش، وسميح القاسم، وتوفيق زياد واحمد دحبور وغيرهم. وفي العام 2009 تم إعادة النشاط للفرقة برعاية ودعم السيد مالك ملحم.