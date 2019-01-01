اجتماعات مكثفة في الكنيست لمنع انتخابات ثالثة.. ومحاولات يمينية لاقناع ليبرمان

القدس المحتلة / سما /

يواصل رؤساء الأحزاب الإسرائيلية اليوم الإثنين، اجتماعاتهم ضمن محاولات أخيرة لمنع إجراء انتخابات ثالثة.



وذكرت القناة 7 العبرية أن اجتماعات في الكنيست جرت بين عضو حزب اليمين الجديد إيليت شاكيد و رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس لمنع إجراء الانتخابات.



وأوضحت القناة أن اجتماعاً آخر جرى بين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ووزير الجيش عن حزب اليمين الجديد نفتالي بينت لمنع إجراء انتخابات ثالثة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن كتلة اليمين تحاول اقناع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، وأعضاء حزبه بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة بنيامين نتنياهو من خلال وضع صيغ تتعلق بالشؤون الدينية وشؤون الدولة.

وتأتي الجهود قبل يومين من الموعد النهائي للمهلة القانونية الممنوحة للكنيست لفرز حكومة إسرائيلية جديدة، قبل الإعلان عن حل الكنيست.

وأضافت الإذاعة أن عضو الكنيست ورئيسة حزب "اليمين الجديد"، أيليت شاكيد، هي التي تبذل هذه الجهود، لأنها العضو الوحيد في كتلة اليمين التي لا تزال تحافظ على قناة مفتوحة مع ليبرمان.

ومن المقرر عقد اجتماع بين ليبرمان وعشرات من قادة حزب الليكود، وسيحاول قادة الليكود إقناعه أيضًا بالعودة إلى الليكود وليس فقط إلى حكومة يمينية.