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الأسير حسام الزعانين محروم من زيارة عائلته منذ ثلاث سنوات

الإثنين 09 ديسمبر 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حرمان الأسير حسام محمد جمعة الزعانين (34 عاماً)، من قطاع غزة من زيارة عائلته للعام الثالث على التوالي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت الزعانين عام 2013، خلال مروره عبر حاجز بيت حانون "ايرز" من غزة إلى القدس للعلاج، وكانت تسمح لوالديه وزوجته وابنتيه بزيارته في بداية اعتقاله؛ ثمّ توقّفت عن  ذلك منذ ثلاثة أعوام بدون أية ذرائع.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير الزعانين يعاني من مضاعفات إصابة كان قد تعرّض لها في كتفه ويده في العام 2006، وهو ينتظر إجراء عملية جراحية أوصى بها الأطباء قبل عامين؛ إلّا أنّ إدارة المعتقل تماطل في تحويله إلى المستشفى.

يشار إلى أن الأسير الزعانين هو أب لابنتين، ومحكوم بالسّجن لـ17 عاما، ويقبع في سجن "نفحة".

#حسام الزعانين

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