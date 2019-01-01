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الاحتلال يجرف عشرات الدونمات من أراضي كفر لاقف شرق قلقيلية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأفاد رئيس مجلس قروي كفر لاقف نايف جبر ، بأن عملية التجريف التي شرعت بها آليات الاحتلال، ضمن مخطط استيطاني للاستيلاء على ما يقارب 27 دونما من أراضي القرية، بمحاذاة مستوطنة "كارني شمرون" الجاثمة على أراضي القرية بين مدينتي قلقيلية– ونابلس.

يذكر ان مواطني القرية تمكنوا أمس من التصدي لمحاولات الاحتلال تجريف أراضٍ في المنطقة المذكورة، وأوقفوها مؤقتا، إلا أن الاحتلال استأنف ظهر اليوم عمليات التجريف. 

#الاحتلال #كفر لاقف

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