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هل يحرم الإيقاف روسيا من الظهور في يورو 2020؟

الإثنين 09 ديسمبر 2019 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل يحرم الإيقاف روسيا من الظهور في يورو 2020؟


وكالات / سما /

تواجه الرياضة الروسية أزمة كبيرة, بعد قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" بحرمان روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية مدة 4 سنوات.

ويعني القرار حرمان روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "طوكيو 2020", وكأس العالم 2022.

ولكن هناك تساؤلات بخصوص مشاركة روسيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي تقام الصيف المقبل في 12 دولة من بينهما روسيا عبر مدينتها "سان بطرسبورغ".

ويتواجد المنتخب الروسي في المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا, برفقة منتخبات بلجيكا, وفنلندا, والدنمارك.

صحيفة "صن" الإنجليزية, ذكرت أن روسيا سيكون بإمكان منتخبها المشاركة في البطولة، بغض النظر عن قرار "وادا".

ويعود ذلك إلى أن بطولة الأمم الأوروبية تعدّ حدثا قاريا وليس دوليا كما نص قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

فضلا عن ذلك، سيظل حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 ممنوحا لروسيا، حيث سيقام على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة "سان بطرسبورغ".

ويأتي قرار "وادا" باستبعاد روسيا من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية لمدة 4 سنوات, بسبب التلاعب في نتائج اختبارات منشطات.

#الإيقاف #روسيا #المنشطات

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