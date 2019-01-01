أبو هولي ووزير الحكم المحلي يبحثان المشاريع المقدمة للمخيمات

رام الله / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين مع وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح اليات التعاون لخدمة اللاجئين المخيمات الفلسطينية ودعم المشاريع ذات الأولوية لها .

كما بحث المسؤولان المشاريع المقدمة للمخيمات من خلال الصناديق العربية ومذكرة التفاهم التي يتم اعدادها لتعزيز التعاون بين وزارة الحكم المحلي ودائرة شؤون اللاجئين لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم .

واطلع د. ابو هولي خلال اللقاء في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، أمس الأحد، بحضور مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي عمر شرقية ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ومدير المشاريع محمد السيد والمدير المالي علي صوافطة الوزير الصالح على المشاريع ذات الأولوية التي تحتاجها المخيمات الفلسطينية التي تخدم الشريحة الاوسع لمجتمع اللاجئين والتي لا تقع في اطار صلاحيات واختصاصات عمل الأونروا .

وتطرق د. ابو هولي الى مشروع تحسين المخيمات الممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" والذي ساهم في تحديد اولويات المخيمات واحتياجاتها من خلال الشراكة والمسؤولية بين شرائح المخيم في طرح الافكار والمشاريع واتخاذ القرار في تحديدها لافتا الى ان الدائرة لديها دليل للمشاريع التي تحتاجها المخيمات وهي بحاجة الى تمويل لتنفيذها .

وبحث المسؤولان اشكالية مدرستي النصارية و قَطنة التابعتين لوكالة الغوث الدولية " وأكدا على ضرورة التحرك مع الاطراف المعنية والمختصة لضمان استمرار عمل المدرستين المذكورتين كمدرستين تابعتين للأونروا وانتظام الدوام الدراسي فيهما .

واتفق المسؤولان على تشكيل لجنتين لمتابعة الملف ‏من أجل تقديم ‏التوصيات والحلول والمقترحات ‏لحل هذه الإشكالية ‏بالسرعة الممكنة ‏بالتعاون مع المحافظة ‏وكالة الغوث الدولية "الأونروا"