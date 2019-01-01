محلل إسرائيلي يزعم : حماس أمام قرار استراتيجي فيما يخص التهدئة

القدس المحتلة / سما /

اعتبر محرر الشؤون العربية والفلسطينية في القناة العاشرة الإسرائيلية تسيبي يحزكيلي، أن حركة حماس تواجه الآن قراراً استراتيجياً سواء وقعت أم لم توقع على اتفاق التهدئة مع "إسرائيل".

ووفقا لادعاءات يحزكيلي، فإن قبول حماس بالتهدئة سيعني أنها ستغلق المجال أمام حركة الجهاد الإسلامي للعمل كما تريد وسيتحول عناصر حماس من "أشخاص يحفرون الأنفاق لأشخاص يعملون في مناصب رسمية".

وزعم يحزكيلي أن جولة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عدة دول حول العالم تأتي في إطار الترويج لمبادئ التهدئة التي قد يتم الاتفاق عليها، حيث تؤيدها مصر وربما قطر وتعارضها إيران.