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أردوغان : العنف الاسرائيلي يحظى بتشجيع دول عربية

الإثنين 09 ديسمبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان : العنف الاسرائيلي يحظى بتشجيع دول عربية


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن العنف الاسرائيلي، يحظى بتشجيع الغرب، وبعض الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الاسلامي بمدينة اسطنبول.

وأضاف أردوغان أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وأن العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته.

وتابع الرئيس التركي: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرًا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، مضيفًا: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس".

وأشار إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسية "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.

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