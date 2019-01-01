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العرض الأول لأوبرا "أورلاندو" يلقى نجاحا

الإثنين 09 ديسمبر 2019 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
العرض الأول لأوبرا "أورلاندو" يلقى نجاحا


وكالات / سما /

حقق العرض الأول لأوبرا "أورلاندو" الخاصة بالموسيقية النمساوية الشهيرة، أولجا نويورث، والذي حطم التقاليد المعروفة، نجاحا.

وعلى الرغم من سماع بعض أصوات الاستهجان لدى إنزال الستار مساء أمس الاحد، يعتبر العرض الخاص بالملحنة النمساوية البالغة من العمر 51 عاما، ناجحا بشكل عام.

وتستند "أورلاندو" - وهي أول أوبرا لامرأة في تاريخ أوبرا فيينا الممتد لـ 150 عاما - على رواية كلاسيكية تحمل نفس الاسم للكاتبة فرجينيا وولف.

وتعالى التصفيق المستمر لموسيقيي أوركسترا فيينا الفيلهارمونية، تحت قيادة الموسيقي والملحن ماتياس بينتشر، بعد عرض أمس الأحد.

ويحكي النص الاوبرالي الذي ألفته الكاتبة المسرحية الفرنسية-الأمريكية كاثرين فيلوكس، قصة شاب أرستقراطي يعيش إلى الأبد، ويتحول إلى امرأة مع مرور القرون.

ولا تنتهي النسخة الخاصة بالأوبرا في عشرينيات القرن العشرين مثل النسخة الأصلية، ولكنها تنتقل بأحداث القصة إلى العصر الحاضر.

#أورلاندو #دار الاوبرا

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