صورة.. أحمد الفيشاوي يثير جدلا بـ نيولوك مع هيفاء وهبي

وكالات / سما /

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورا من كواليس فيلم "أشباح أوروبا" المقرر عرضه خلال العام الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وأثار الفيشاوي جدلا واسعا بسبب اللوك الذى ظهر به مع هيفاء وهبي.

وعلق الفيشاوي على الصور قائلا : "كواليس تصوير فيلم "أشباح أوروبا" وظهر فيها أحمد الفيشاوي مع الفنانة هيفاء وهبي التي خطفت الانظار اليها بلوك الشخصية التي تبرز اناقتها وجمالها.

وداعب مصطفى خاطر، أحمد الفيشاوي في كواليس التصوير حيث شبهه بلاعب يوفينتوس كرستيانو رونالدو وهو ما اكد عليه عدد من المتابعين.

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليء بمشاهد المطاردات والأكشن والمغامرات، حول ثلاث شخصيات تعيش في دولة أوروبية بينما يعيش أشقاؤهم في منطقة شعبية بمصر.