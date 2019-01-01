تفاهم بين "ازرق ابيض" والليكود على موعد الانتخابات القادمة يوم الثاني من آذار

القدس المحتلة / سما /

توصل تحالف "أزرق ابيض" بزعامة بيني غانتس، وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، الإثنين، الى تفاهم فيما بينهما على انه إذا تم حل الكنيست يوم الأربعاء، فستجرى انتخابات الكنيست القادمة يوم الثاني من اذار/مارس من العام 2020، وبذلك تكون هذه الانتخابات البرلمانية الثالثة في أقل من عام.

ويأتي قرار الحزبين قبل يومين من الموعد النهائي للمهلة القانونية الممنوحة للكنيست لفرز حكومة إسرائيلية جديدة، قبل الاعلان عن حل الكنيست.

وبدوره، قال رئيس اللجنة التنظيمية في الكنيست والعضو في تحالف "أزرق أبيض" آفي نيسينكورن إن "التحالف سيبذل كل جهد ممكن، حتى اللحظة الأخيرة، لمنع إجراء مزيد من الانتخابات غير الضرورية لدولة إسرائيل، كما وعدنا الجمهور، إذا تجنب نتنياهو تشكيل حكومة وحدة وطنية واضطر إلى حل الكنيست، فسنقوم بنظام انتخابات قصير قدر الإمكان".

وينص القانون الاسرائيلي على ان تكون الانتخابات الإسرائيلية (البرلمانية والمحلية) فقط يوم الثلاثاء، ولكن بسبب الأعياد اليهودية الدينية تم الاتفاق على أن تكون الانتخابات يوم الاثنين، وذلك وفقا للانضباط لمهلة الـ 90 يومًا التي يجب أن تجرى الانتخابات فيها.

ويشار الى انه في حالة اختيار التاريخ القريب 2 اذار/مارس فسيتوجب على الكنيست اليوم تقديم اقتراح قانون للمصادقة على التاريخ وأيضا على تغيير يوم الانتخابات من يوم الثلاثاء الى يوم الاثنين والذي يحتاج الى مصادقة 61 عضوا من الكنيست.