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لجنة الانتخابات تقدّم تقريرها للرئيس عباس حول ردود الفصائل

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تقدّم تقريرها للرئيس عباس حول ردود الفصائل


رام الله / سما /

قدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر اليوم الاثنين، تقريرًا إلى الرئيس محمود عباس يتضمّن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات المقبلة.

وأشار ناصر في التقرير إلى موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 تشرين ثاني الماضي، مؤكدًا جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.

وجاء في بيان لجنة الانتخابات، أنه تم إرسال نسخة من التقرير إلى جميع الفصائل التي سلمت ردودها إلى الرئيس حول الانتخابات العامة.

وقالت اللجنة، إنها بذلك أنهت "إيجابيًا" كافة المشاورات الداخلية المتعلقة بالانتخابات العامة مع الفصائل، وأن إجراء الانتخابات يقرره الرئيس عباس بمرسوم يحدد موعدها حسب القانون.

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