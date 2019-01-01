مقاتلات روسية تحبط هجوما اسرائيليا في سوريا

القدس المحتلة/سما/

أحبطت طائرة مقاتلة روسية من طرازسوخوي هجومًا إسرائيليًا على سوريا الأسبوع الماضي .

ووفقًا للتقارير الروسية فقد أجبرت الطائرات الروسية طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على العودة إلى قواعدها.

وقبل يومين فقط ، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي.

وفقًا لتقرير صدر أمس في سوريا ، فقد هاجمت مقاتلات مجهولة ثلاثة مستودعات أسلحة في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الطائرات بدأت تهاجم في الساعة 10:00 مساء يوم السبت ، مما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة.

