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مقاتلات روسية تحبط هجوما اسرائيليا في سوريا

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات روسية تحبط هجوما اسرائيليا في سوريا


القدس المحتلة/سما/

 أحبطت طائرة مقاتلة روسية من طرازسوخوي هجومًا إسرائيليًا على سوريا الأسبوع الماضي .
ووفقًا للتقارير الروسية فقد أجبرت الطائرات الروسية طائرات سلاح الجو الإسرائيلي على العودة إلى قواعدها.
وقبل يومين فقط ، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي.
وفقًا لتقرير صدر أمس في سوريا ، فقد هاجمت مقاتلات مجهولة ثلاثة مستودعات أسلحة في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الطائرات بدأت تهاجم في الساعة 10:00 مساء يوم السبت ، مما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة.
 

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