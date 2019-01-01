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اكتشاف نصب حجري منذ 265 سنة في شمالي الصين

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف نصب حجري منذ 265 سنة في شمالي الصين


وكالات / سما /

ذكرت السلطات المحلية أنه تم العثور على نصب حجري قديم يعود تاريخه إلى 265 سنة في مقاطعة خبي بشمالي الصين.

وقالت مديرية حماية الآثار الثقافية في محافظة نانخه، إن علماء الآثار يعتقدون أن هذا النصب الحجري تم إنشاؤه خلال عهد الإمبراطور تشيان لونغ لأسرة تشينغ (1911-1644)، حيث يبلغ طوله 245 سم وعرضه 92 سم وسمكه 26 سم، وذلك في قرية دونغقوان بالمقاطعة.

وسجلت النقوش التي تتألف من 416 رمزاً حجم مبنى " كويشينغ " وتجديده، والذي وفر مكانا للمثقفين القدماء من أجل الصلاة.

وقالت شياو لي نا من المديرية المذكورة:" إن مبنى كويشينغ لم يعد موجودا". مشيرة أيضا إلى أن اكتشاف النصب الحجري سيوفر معلومات قيمة لدراسة الثقافة والأسلوب المعماري والعادات الشعبية لأسرتي مينغ (1644ـ1368) وتشينغ.

#نصب حجري #الصين

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