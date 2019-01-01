الاحصاء: ارتفاع عدد رخص الأبنية بنسبة 7% خلال الربع الثالث من العام الحالي

رام الله / سما /

بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 2,205 رخصة خلال الربع الثالث من عام 2019، منها 1,451 رخصة أبنية جديدة، حيث ارتفعت بنسبة 7% عن الربع السابق.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له بهذا الخصوص، نشر اليوم الاثنين، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفض خلال الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 2%، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، كما سجل انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من العام 2018.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 914 ألف متر مربع، منها 714 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و200 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,236 وحدة سكنيـة مساحاتها 689 ألف متر مربع، منها 3,230 وحدة سكنية جديدة مساحتها 523 ألف متر مربع، 1,006 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 166 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام 2019، مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، وسجَل انخفاضا بنسبة 19% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لدى مقارنته بالربع الثالث من العام 2018.