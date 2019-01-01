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آبل تستعد لطرح تحديث جديد على هواتف "آيفون"

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تستعد لطرح تحديث جديد على هواتف "آيفون"


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية أن شركة "آبل" الأمريكية تستعد لطرح تحديث جديد لنظام تشغيلها على هواتف "آيفون" وساعات "آي ووتش".

وقال موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إن "آبل" ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا جديدا لنظام تشغيل "آي أو إس 13.3"، والذي سيتم ضوابط أكثر تشددا.

وسيركز التحديث الجديد على آيفون على الضوابط التي تمكنها "آبل" للأبوين على أبنائهم، لضمان خصوصيتهم وعدم استخدامهم الهواتف الذكية بشكل يضر خصوصيتهم أو ينتهكها، بالإضافة إلى دعمه مفاتيح أمان أكثر قوة.

ومن المتوقع أن تبدأ "آبل" في طرح التحديث الجديد على هواتف "آيفون" بدءا من يوم 11 ديسمبر/كانون الأول.

ويمنح تحديث "آيفون" الجديد الأبوين القدرة على تقييد الوصول إلى جهات الاتصال في وقت معين، بحيث يمكنهم تحديد من يستطيع الأطفال التحدث معهم ومتى يتحدثون معهم سواء عن طريق المكالمات الصوتية أو المكالمات المرئية أو بخاصية "فيس تايم".

وستمكن تلك الميزة الأبوين من إمكانية منع الأطفال من إجراء محادثات الفيديو مع أصدقائهم طوال الليل مثلا.

كما سيقدم تحديث "آيفون" مفاتيح أمان جديدة أطلقت عليها اسم "FIDO2"، والتي تسمح بتسجيل الدخول لحسابات مختلفة من دون تسجيل كلمة مرور، مع ضمان عدم اختراقها من أي متطفلين.

#آبل #آيفون

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