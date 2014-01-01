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انقلاب دبابة إسرائيلية قرب حدود لبنان

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
انقلاب دبابة إسرائيلية قرب حدود لبنان


القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة الإسرائيلية السابعة، بانقلاب دبابة إسرائيلية صباح اليوم، خلال تدريبات عسكرية يجريها الجيش الإسرائيلي، في المناطق الشمالية، قرب الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي، أن قواته الخاصة أجرت تدريبا هذا الأسبوع في قبرص، يركز على القتال في منطقة جبلية تحاكي جنوبي لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف الجمعة الماضي، عن أنفاق جديدة لـ"حزب الله" عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مشيرا إلى أن الحزب عزز وجوده على طول المنطقة الحدودية بعد عام من اكتشاف شبكة من أنفاقه.

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