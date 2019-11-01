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ميزة جديدة تظهر في "واتس آب"

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة تظهر في "واتس آب"


وكالات -

أعلن موقع whatsapp.any.do عن ظهور ميزة جديدة في تطبيق "واتس آب" تجعل منه أكثر فائدة وعملية للمستخدمين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ميزة "خدمة التذكير" أو WhatsApp Reminders ستمكن المستخدمين من الاعتماد على "واتس آب" كمفكرة تذكرهم بمواعيدهم.

وللاستفادة من هذه الميزة يتوجب على المستخدم إنشاء رسالة إلكترونية وإرسالها إلى الروبوت الإلكتروني "Any.do"، تحوي معلومات عن الشيء أو الموعد الذي يريد أن يتم تذكيره به، ومعلومات عن توقيته وتاريخه.

وسيكون بإمكان مستخدمي "واتس آب" اختبار هذه الميزة مجانا لمدة أسبوع، ومن ثم ستتاح لهم عبر اشتراك مدفوع.

وتأتي الميزة الجديدة في الوقت الذي يسعى فيه القائمون على "واتس آب" لتحديث هذا التطبيق وتطويره عبر العديد من الميزات، فمؤخرا أعلنوا عن ميزة ستتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية.

كما أشارت تقارير إلى أن "واتس آب" بدأت باختبار ميزة مشاركة "الحالة" مع العديد من مواقع التواصل والتطبيقات الأخرى كـ"فيسبوك" و"تويتر".

المصدر: RT+وكالات

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