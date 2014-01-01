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حكم نهائي السبت على البشير وأنصاره يدعون للتظاهر

الإثنين 09 ديسمبر 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حكم نهائي السبت على البشير وأنصاره يدعون للتظاهر


الخرطوم / وكالات /

يتوقع أن تصدر محكمة سودانية حكما نهائيا على الرئيس المعزول عمر البشير، يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، بتهم غسل الأموال والفساد والثراء الحرام، التي تصل عقوبتها للسجن أكثر من 10 سنوات.

ويواجه البشير الموقوف بسجن كوبر بالخرطوم دعاوى جنائية عديدة، منبثقة عن قيادته انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أوصله للسلطة بالقوة، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد، في حال الإدانة.

وفيما يواجه البشير عدالة القضاء بحقه، أعلنت جهات تابعة لنظامه المحلول تنظيم مسيرة في الخرطوم تزامنا مع إعلان الحكم النهائي عليه يوم السبت المقبل تحت مسمى الزحف الأخضر.

ونفت اللجنة الإعلامية لتنسيقية المسيرة المزمع تنظيمها السبت المقبل، أن يكون البيان حول تأجيل المسيرة المليونية على حد قولهم والذي تداولته بعض وسائل الإعلام أمس الأحد صادرا عنها.

من ناحية أخرى قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن التظاهرات التي يتم الترويج لها من قبل النظام البائد للخروج يوم 14 ديسمبر تهدف لرفع الروح المعنوية للمنهزمين.

المصدر:"راكوبة"

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