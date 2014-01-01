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متضررو عدوان 2014 يعتصمون داخل مقر أونروا بخان يونس

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متضررو عدوان 2014 يعتصمون داخل مقر أونروا بخان يونس


غزة / سما /

 اعتصم المتضررون من العدوان الإسرائيلي عام 2014 داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة معن شرقي خانيونس.

وقرر المعتصمون عدم مغادرة المقر حتى إقرار صرف تعويضاتهم المالية، فأحضر بعضه الفراش، للمبيت داخل المقر.

ويتظاهر المعتصمون للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقار أونروا للمطالبة بصرف تعويضاتهم، مشيرين إلى أن الشتاء على الأبواب وهم بحاجة إلى مبيت.

وتعاني مئات العائلات في قطاع غزة من استمرار أزمة صرف تعويضات لها لإعادة بناء وترميم منازلها التي تضررت في العدوان.

وقال متحدثون باسم أونروا في تصريحات سابقة إن إدارة المنظمة الأممية تحاول توفير الدعم اللازم من أجل تأمين تعويضاتهم أو صرف مبالغ مالية لهم لاستئجار منازل مؤقتة، إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى هذه اللحظة.

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