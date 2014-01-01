بن سلمان: لن نألوا جهدا في التعاون مع التحقيق في هجوم الطيار السعودي في فلوريدا

الرياض /وكالات/

عبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن تعازيه لرئيس أمريكا دونالد ترامب ومواساته، ووضع أمكانيات بلاده بتصرف التحقيق في حادث إطلاق طيار سعودي النار على زملائه الأمريكيين بفلوريدا.

وقالت وكالة "واس" السعودية الرسمية، إن بن سلمان عزى ترامب بـ"الحادث المأساوي بولاية فلوريدا، وعبر له عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل" في اتصال هاتفي أجراه معه الليلة الماضية، كما نقل له "مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة".

وأكد ولي العهد التزام المملكة العربية السعودية بالعمل مع الولايات المتحدة لمنع وقوع هجوم مروع مثل إطلاق النار في بينساكولا مرة أخرى.

وأكد ولي العهد للرئيس الأمريكي، أن السلطات السعودية لن تألوا جهدا في تعاونها المطلق مع الولايات المتحدة وستزودها بكل المعلومات التي تساعد في التحقيقات.

بدوره وجه الرئيس ترامب الشكر لولي العهد للتعاون في التحقيقات واستمرار الشراكة بين البلدين.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" قال في وقت سابق يوم الأحد إن المحققين يعتقدون أن ضابطا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده يوم الجمعة، عندما قتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين في قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر: وكالات