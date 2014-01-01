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إيران والسعودية توقعان اتفاقا حول ترتيبات موسم الحج القادم

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران والسعودية توقعان اتفاقا حول ترتيبات موسم الحج القادم


الرياض /وكالات/

وقعت منظمة الحج الإيرانية ووزارة الحج والعمرة السعودية الأحد، اتفاقا حول ترتيبات موسم الحج القادم، بعد محادثات بين وفد إيراني، ووزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن في المملكة.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، الذي ترأس وفد بلاده، إن محور المحادثات كان التركيز على الحفاظ على كرامة وأمن وسلامة الحجاج الإيرانيين.

ولفت إلى أن المباحثات تناولت أيضا تقديم السعودية تسهيلات أكبر لشركات الطيران الإيرانية لنقل الحجاج.

وأوضح رشيديان، أنه تم في هذا الصدد التأكيد على مسألة الاستفادة من مطار الطائف لنقل الحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج.

وذكر أن المشاكل التي واجهها الحجاج الإيرانيون خلال الأعوام الماضية كانت في مجال الإسكان في المدينة المنورة، وقال لقد أعلنا لوزير الحج والعمرة السعودي في هذا الصدد أن المستثمرين الإيرانيين على استعداد للمشاركة في بناء فنادق مناسبة في المدينة المنورة.

وقال: إنه بناء على ذلك تقرر البحث في هذا الأمر والإعلان عن الرد سريعا.

وكشف أنه "طلبنا خلال الاجتماع أيضا الإسراع في متابعة حقوق شهداء منى حيث أعلن وزير الحج السعودي أن القضية قيد المتابعة".

وتنظم الاتفاقية الجديدة بين إيران والسعودية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ كما تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جهته، أكد وزير الحج والعمرة السعودي، حرص واهتمام حكومة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بتيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم.

المصدر:"إرنا" + وزارة الحج السعودية

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