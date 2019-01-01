السلام يصعد للنهائي.. ولقاء فاصل بين الهلال والجزيرة

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خطف فريق السلام بطاقة الصعود لنهائي دوري كرة السلة للكراسي المتحركة 2019, عقب فوزه على البسمة (45-29), في إياب نصف نهائي المسابقة, الذي جرى على صالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع.

وظهر السلام بشكل قوي في اللقاء, وخطف البطاقة الأولى للنهائي, بانتصاره على البسمة (45-29), بواقع: (19-3), و(10-9), و(10-8), و(6-9).

وفي المباراة الثانية, تفوق الهلال الأحمر على الجزيرة (43-33), ليؤجل الحسم للمباراة الثالثة والفاصلة, بعدما فاز الأخير في الذهاب (36-35).

وجاءت نتائج الأرباع على الشكل التالي: (10-4), و(12-10), و(6-10), و(15-9).