أمير قطر يهنئ المنتخب "الأحمر".. وملك البحرين يوجه رسالة

الدوحة/وكالات/

هنأ أمير قطر تميم بن حمد، الأحد، البحرين على تتويجها بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها بلاده، عقب فوزها على المنتخب السعودي 1-0 في المباراة النهائية.

وقال بن حمد عبر حسابه في "تويتر": "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 التي عشنا معها أياما رائعة".

وتابع أمير قطر: "هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى".

وأضاف: "فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة #كأس_الخليج_٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها.

بدوره، بارك رئيس وزراء قطر، للمنتخب البحريني، حصوله على اللقب للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية، منذ انطلاق هذه البطولة قبل حوالي 50 عاما.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "توج أمير البلاد منتخب البحرين بطلا لكأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين خليجي 24".

وأضاف: "فخورون بتفوق قطر الدائم في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية".

من جهة أخرى أرسل حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رسالة تهنئة للاعبي منتخب بلاده بعد الفوز على ملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية الدوحة، معربا عن ثقته بقدرة هذا الجيل من لاعبي المنتخب على مواصلة مشوار التميز وحصد الألقاب والبطولات في الاستحقاقات المقبلة.

وقال ملك البحرين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية: "الإنجاز الذي حققه أبطال المنتخب الوطني الأوفياء المخلصين في هذا المحفل الخليجي الرياضي قد رسم الابتسامة وأدخل الفرحة ليس في نفوس شعب المملكة فقط بل في نفوس جميع المقيمين على أرض البحرين، وما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز لكل أبناء البحرين ويعتبر نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية".

وكان اللاعب محمد الرميحي قد أهدى اللقب للمنتخب "الأحمر" بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 69 من المباراة، التي فرط خلالها المنتخب "الأخضر" بفرصة التقدم بعد إهدار ركلة جزاء في الشوط الأول عبر سلمان الفرج (12).

المصدر: وكالات