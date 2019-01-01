"6" رياضيين غزيين يغادرون للأردن

غزة / سما /

غادر 6 رياضيين قطاع غزة أمس الأحد, للمشاركة في البطولة العربية لرفع الأثقال, المقررة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام المقبلة.

وضمّ وفد رفع الأثقال كل من خالد الوادية رئيس الاتحاد, وحسام حمادة مدرب المنتخب الوطني, والأبطال الأربعة أدهم خزيق, ومحمد حمادة, وأحمد القصاص, وهاني القصاص.

ومن المقرر أن يظهر الأبطال الأربعة في البطولة العربية, التي ستنطلق في الثاني عشر من ديسمبر الجاري, وتستمر حتى السابع عشر منه.

يشار إلى أنه يشارك في هذه البطولة حوالي 300 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية, ويطمح منتخب فلسطين لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على أي ميدالية.