استطلاع: الازمة في اسرائيل ستبقى قائمة حتى بعد اجراء انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

اظهر استطلاع للراي بان ازمة تشكيل الحكومة الاسرائيلية ستبقى قائمة على الرغم من الذهاب الى صناديق الاقتراع مرة جديدة .

ووفقا للاستطلاع الذي نشره موقع معاريف فان خريطة الكتلة ستبقى كما هي وسيكون تحالف الأزرق والأبيض أكبر حزب بواقع 35 مقعدًا ، وسيبقى ليبرمان اللاعب الحاسم .

بينما سيبقى الليكود هو الاخر على 34 مقعدًا ، على الرغم من لوائح الاتهام المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تُظهر العينة أيضًا أن القائمة العربية المشتركة تحتفظ بموقعها كثالث أكبر حزب بـ 13 مقعدًا ، تليها يهوداة هتوراة وشاس، بواقع 8 مقاعد لكل منهما ، وإسرائيل بيتينو (7) مقاعد، واليمين الجديد (6) ، وحزب العمل (5) والمعسكر الديموقراطي (4) مقاعد.

وطبقا لنتائج الاستطلاع تبين أنه لا يوجد أي كتلة تتمتع بأغلبية 61 مقعدًا لتشكيل حكومة، حيث ستبقى الكتلة اليمينية بواقع 56 مقعدا ، مقارنةً بالكتل اليسارية والكتلة العربية 57 مقعدا فيما سيبقى حزب ليبرمان بيضة القبان.