  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع: الازمة في اسرائيل ستبقى قائمة حتى بعد اجراء انتخابات جديدة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: الازمة في اسرائيل ستبقى قائمة حتى بعد اجراء انتخابات جديدة


القدس المحتلة / سما /

اظهر استطلاع للراي بان ازمة تشكيل الحكومة الاسرائيلية ستبقى قائمة على الرغم من الذهاب الى صناديق الاقتراع مرة جديدة .

ووفقا للاستطلاع الذي نشره موقع معاريف فان خريطة الكتلة ستبقى كما هي وسيكون تحالف الأزرق والأبيض أكبر حزب بواقع 35 مقعدًا ، وسيبقى ليبرمان اللاعب الحاسم .
بينما سيبقى الليكود هو الاخر على 34 مقعدًا ، على الرغم من لوائح الاتهام المرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
تُظهر العينة أيضًا أن القائمة العربية المشتركة تحتفظ بموقعها كثالث أكبر حزب بـ 13 مقعدًا ، تليها يهوداة هتوراة وشاس، بواقع 8 مقاعد لكل منهما ، وإسرائيل بيتينو (7) مقاعد، واليمين الجديد (6) ، وحزب العمل (5) والمعسكر الديموقراطي (4) مقاعد.
وطبقا لنتائج الاستطلاع تبين أنه لا يوجد أي كتلة تتمتع بأغلبية 61 مقعدًا لتشكيل حكومة، حيث ستبقى الكتلة اليمينية بواقع 56 مقعدا ، مقارنةً بالكتل اليسارية والكتلة العربية 57 مقعدا فيما سيبقى حزب ليبرمان بيضة القبان.

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: لم تنجح دولة يهودية في تاريخنا بعبور العقد الثامن

الجهاد الاسلامي تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية

ابو يوسف : جزء من رد حماس حول الانتخابات يعرقل إجراءها!

بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

حماس تصدر بيانا حول المباحثات التي أجراها هنية في مصر وهذا ما تناولته ..

الأخبار الرئيسية

1-18-743x409

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان

20191208101014

مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين .. ومساع إسرائيلية لإحباطها

حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين