  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: متخصصون يبدأون اليوم تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بدأ متخصصون، اليوم الاثنين، عملية تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله بشكل كامل.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن عملية التقييم انطلقت اليوم في المجمع، حيث سيتم استخدام أدوات تقييم معتمدة عالمية وعربياً وتنقسم إلى عدة محاور، فيما ستكون مهمة الفريق تقييم المستشفيات الحكومية بناء على معايير علمية تتقاطع مع كافة العمليات الإدارية والفنية في المستشفيات الحكومية.

وأضافت، أن التقييم سيركز على رعاية المرضى والإدارة، وسلامة وأمان المريض، والتكامل مع المجتمع المحلي وغيرها، حيث سيستمر لخمسة أيام مقبلة.

وأشارت إلى اهتمام الحكومة الفلسطينية بشكل كبير بهذا التقييم، للخروج بنتائج علمية تساعد في إعداد الخطط ورسم السياسيات المستقبلية للمجمع، مؤكدة أن هذا التقييم هو بداية لتقييم جميع المستشفيات الحكومية.

من جهتها، قالت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة  رند سلمان إن منظمة الصحة العالمية مهتمة بهذا التقييم، مشيرة إلى أنه فرصة لإبراز الفرص والتحديات والمخاطر التي تواجه المجمع الطبي وبقية المستشفيات الحكومية، للعمل على إعداد الخطط اللازمة لتطويرها.

ويهدف التقييم إلى تبيان الوضع الراهن في المجمع وفرص التحسين والتحديات التي تواجه عمله، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرة إلى وجود خطة عمل شاملة لهذا التقييم الحيادي، والذي تشترك فيه منظمة الصحة العالمية ومستشفيات أهلية وخاصة ومؤسسة الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #مجمع فلسطين الطبي

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية

ابو يوسف : جزء من رد حماس حول الانتخابات يعرقل إجراءها!

بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

"ريفلين" يستقبل اللبناني الذي تبرع بمقتنيات هتلر لإسرائيل

فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين

الأخبار الرئيسية

اشتية : هذا هو ردّنا على تشغيل المستشفى الأمريكي بغزة

1-18-743x409

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان

20191208101014

مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين .. ومساع إسرائيلية لإحباطها