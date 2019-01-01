جوارديولا يُدافع عن لاعبي مانشستر سيتي: لا نحتاج لأي تغيير

وكالات / سما /

أبدى بيب جوارديولا، المُدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، دعمه للاعبي فريقه مؤكداً على ثقته فيهم، وذلك على الرغم من فارق النقاط الكبير بين أبطال الدوري، ومُتصدري الترتيب فريق ليفربول.

وكان مانشستر سيتي قد خسر ديربي المدينة على أرضه أمام جاره مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في أمسية السبت، ليُسجل السيتزن هذا الموسم البداية الأسوأ في مسيرة المُدرب الكتالوني المُخضرم، بعد تحقيقهم 32 نقطة فقط من أصل 16 مُباراة بفارق 14 نقطة عن الريدز.

وأكد جوارديولا على عدم حاجة الفريق إلى تغييرات كبيرة، وقال :”لا أعتقد هذا، أنا مُعجب بلاعبي فريقي، وأنا أحاول أن أساعدهم للوصول لأفضل شكل، وعلينا أن نُحاول”.

وتابع مُدرب أبطال انجلترا :”في بعض الأحيان عليك تقبل ذلك حينما لا تكون كافياً، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونقول حسناً ما علينا فعله هو أن نُحاول مراراً و تكراراً”.

وأضاف المُدرب الكتالوني :”في إجمالي المُباريات أعجبني أداء فريقي، إلا فترة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة ضد تشيلسي”، وتابع :”أنا أعلم أن كرة القدم هي تسجيل الأهداف وعدم تلقي كثيراً منها، وبخصوص ذلك نحن لسنا جيدين كفاية، ولكني يُعجبني فريقي والطريقة التي يلعب بها اللاعبون”.