  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا يُدافع عن لاعبي مانشستر سيتي: لا نحتاج لأي تغيير

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُدافع عن لاعبي مانشستر سيتي: لا نحتاج لأي تغيير


وكالات / سما /

أبدى بيب جوارديولا، المُدير الفني الإسباني لفريق مانشستر سيتي، دعمه للاعبي فريقه مؤكداً على ثقته فيهم، وذلك على الرغم من فارق النقاط الكبير بين أبطال الدوري، ومُتصدري الترتيب فريق ليفربول.

وكان مانشستر سيتي قد خسر ديربي المدينة على أرضه أمام جاره مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، في أمسية السبت، ليُسجل السيتزن هذا الموسم البداية الأسوأ في مسيرة المُدرب الكتالوني المُخضرم، بعد تحقيقهم 32 نقطة فقط من أصل 16 مُباراة بفارق 14 نقطة عن الريدز.

وأكد جوارديولا على عدم حاجة الفريق إلى تغييرات كبيرة، وقال :”لا أعتقد هذا، أنا مُعجب بلاعبي فريقي، وأنا أحاول أن أساعدهم للوصول لأفضل شكل، وعلينا أن نُحاول”.

وتابع مُدرب أبطال انجلترا :”في بعض الأحيان عليك تقبل ذلك حينما لا تكون كافياً، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونقول حسناً ما علينا فعله هو أن نُحاول مراراً و تكراراً”.

وأضاف المُدرب الكتالوني :”في إجمالي المُباريات أعجبني أداء فريقي، إلا فترة تتراوح من  15 إلى 20 دقيقة ضد تشيلسي”، وتابع :”أنا أعلم أن كرة القدم هي تسجيل الأهداف وعدم تلقي كثيراً منها، وبخصوص ذلك نحن لسنا جيدين كفاية، ولكني يُعجبني فريقي والطريقة التي يلعب بها اللاعبون”.

#بيب جوارديولا #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد الاسلامي تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية

ابو يوسف : جزء من رد حماس حول الانتخابات يعرقل إجراءها!

بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

"ريفلين" يستقبل اللبناني الذي تبرع بمقتنيات هتلر لإسرائيل

فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين

الأخبار الرئيسية

اشتية : هذا هو ردّنا على تشغيل المستشفى الأمريكي بغزة

1-18-743x409

تفاصيل تنشر لأول مرة.. اغتيال أبو جهاد أكبر عمليات الاغتيال الإسرائيلية وأكثرها تكلفة

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان

20191208101014

مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين .. ومساع إسرائيلية لإحباطها