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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة


القدس المحتلة / سما /

سمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح الإثنين، لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 36 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، في وقت تواصل فيه منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقوات التدخل السريع في باحاته وعند مداخله وأبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمستوطنين.

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