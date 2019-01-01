ميلان يوضح موقفه من ضم إبراهيموفيتش وبيع بيونتك

رد المدير الرياضي لنادي آي سي ميلان الإيطالي، ريكي ماسارا، على الأخبار التي ربطت النادي مؤخراً بالتوقيع مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال الشهر الجاري.

وهنالك منافسة كبيرة للتوقيع مع اللاعب ذو 38 عاماً، على رأسها نابولي وبولونيا في إيطاليا، وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، بجانب الروسونيري ميلان.

وقبل انطلاق مباراة ميلان أمس التي انتهت بفوزه على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، تحدث ريكي ماسارا عن صفقة إبراهيموفيتش المحتملة، بقوله “لا يوجد عندي أخبار عن إبراهيموفيتش، السبب عدم وجود عملية مفاوضات، اللاعب يقيم خياراته الآن ونحن كذلك، علينا جميعاً الانتظار”.

وكانت هنالك أخبار عن إمكانية بيع المهاجم البولندي كريستوف بيونتك في حال عدم تسجيله الأهداف، قبل أن يحرز هدفه الرابع في الموسم خلال مباراة بولونيا، وينهي صياماً دام ست جولات من عدم التسجيل.

وقال ماسارا عن هذه الشائعات “لا ننوي وضع بيونتك على قائمة الراحلين، لدينا ثقة كبيرة به والمدرب أيضاً”.

يذكر أن فوز ميلان على بولونيا تقدم به إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وبرصيده 20 نقطة.