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ديمبلي في الطريق إلى الدوري الإنجليزي

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديمبلي في الطريق إلى الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

قالت تقارير صحفية إن مسؤولين من نادي تشلسي الإنجليزي التقوا وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني؛ لبحث ضمه في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، التقى بالفعل مسؤولين من أندية تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعانى ديمبلي من إصابات عديدة مع البارسا، كان آخرها في العضلة ذات الرأسين، ستبعده عن الملاعب حتى بداية الدور الثاني من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ويسعى تشلسي من جانبه لإيجاد حلول هجومية بعد السماح له بالعودة لإبرام تعاقدات.

وقررت المحكمة الرياضية، يوم الجمعة الماضي، قبول استئناف النادي اللندني وتخفيض العقوبة، ليصبح مؤهلا لإبرام صفقات جديدة بداية من يناير المقبل.

وبحسب ما تتداوله الصحافة الإنجليزية في الساعات الماضية، فإن إدارة تشلسي لديها 150 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها على تعاقدات الشتاء، لتعويض عدم إبرام أي صفقة في الصيف الماضي.

ديمبلي انضم لصفوف البارسا في صيف 2017 قادما من دورتموند، مقابل 105 ملايين يورو وتعرض خلال تلك الفترة لـ8 إصابات مختلفة.

وغاب ديمبلي خلال هذه الإصابات عن البارسا لمدة عام تقريبا، وذلك بواقع 332 يوما، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022

#عثمان ديمبلي #الدوري الإنجليزي

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