رونالدو يعترف بالندم على ترك ريال مدريد

وكالات / سما /

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالندم على خطوة انتقاله من ريال مدريد الإسباني، إلى البيانكونيري.

وانتقل رونالدو من الريال لليوفي مقابل 100 مليون يورو في صيف 2018 بعد 9 سنوات مع النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن رونالدو اعترف في العديد من الحوارات الخاصة أنه نادم على ترك الريال.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يؤمن بأنه لو كان بقي لاعباً في الريال لنجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" في آخر عامين.

وعلى الرغم من قيادة ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا 2018، فإن رونالدو فقد الكرة الذهبية لصالح الكرواتي لوكا مودريتش، بينما حققها في 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، رغم عدم إحراز اللقب القاري، ورغم تتويج رونالدو بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

وبات رونالدو متفهما أن الدوري الإيطالي لم يمثل الخيار المثالي بالنسبة له، كون "الكالتشيو" أشرس بدنياً، خاصة أن اليوفي لا يبذل مجهوداً كبيراً كي يحقق الفوز على عكس الوضع في الريال.

يذكر أن رونالدو يواجه موسماً سلبياً، في الوقت الحالي، بتسجيله 9 أهداف فقط منذ بداية الموسم منها 8 في الدوري الإيطالي وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو في موسمه الأول مع اليوفي لم يسجل إلا 28 هدفاً، في كافة المسابقات، في الوقت الذي كانت أهدافه تتجاوز الـ40 هدفا سنوياً في مدريد.