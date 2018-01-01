  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يعترف بالندم على ترك ريال مدريد

الإثنين 09 ديسمبر 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يعترف بالندم على ترك ريال مدريد


وكالات / سما /

يشعر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بالندم على خطوة انتقاله من ريال مدريد الإسباني، إلى البيانكونيري.

وانتقل رونالدو من الريال لليوفي مقابل 100 مليون يورو في صيف 2018 بعد 9 سنوات مع النادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن رونالدو اعترف في العديد من الحوارات الخاصة أنه نادم على ترك الريال.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يؤمن بأنه لو كان بقي لاعباً في الريال لنجح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" في آخر عامين.

وعلى الرغم من قيادة ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا 2018، فإن رونالدو فقد الكرة الذهبية لصالح الكرواتي لوكا مودريتش، بينما حققها في 2019 الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، رغم عدم إحراز اللقب القاري، ورغم تتويج رونالدو بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

وبات رونالدو متفهما أن الدوري الإيطالي لم يمثل الخيار المثالي بالنسبة له، كون "الكالتشيو" أشرس بدنياً، خاصة أن اليوفي لا يبذل مجهوداً كبيراً كي يحقق الفوز على عكس الوضع في الريال.

يذكر أن رونالدو يواجه موسماً سلبياً، في الوقت الحالي، بتسجيله 9 أهداف فقط منذ بداية الموسم منها 8 في الدوري الإيطالي وهدف واحد في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو في موسمه الأول مع اليوفي لم يسجل إلا 28 هدفاً، في كافة المسابقات، في الوقت الذي كانت أهدافه تتجاوز الـ40 هدفا سنوياً في مدريد.

#كريستيانو رونالدو #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

بينيت: لم تنجح دولة يهودية في تاريخنا بعبور العقد الثامن

الجهاد الاسلامي تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

ابو يوسف : جزء من رد حماس حول الانتخابات يعرقل إجراءها!

بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

حماس تصدر بيانا حول المباحثات التي أجراها هنية في مصر وهذا ما تناولته ..

أُصيبت برصاصة قناص في مسيرات العودة.. الفتاة أبو رويضة تحلُم بعودة عينها

الأخبار الرئيسية

بيانات بدون رصيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي مستاء من تصريحات بينيت

إضراب شامل يعمّ الخليل تنديدًا بالتهويد والاستيطان

20191208101014

مبادرة لاعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين .. ومساع إسرائيلية لإحباطها

حركة فتح تعقد اجتماعا موسعا في غزة تحضيرا لمهرجان انطلاقتها الخامسة والخمسين

حنا ناصر

الرئيس عباس يلتقي رئيس لجنة الانتخابات المركزية