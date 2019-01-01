الاحتلال يعتقل 9 مواطنين ومستوطنون يعطبون إطارات 40 مركبة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من مناطق متفرقة من الضفة، واستولت على مركبة، فيما خط مستوطنون عبارات عنصرية وأعطبوا اطارات 40 مركبة في القدس المحتلة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن عبد الله أبو إبراهيم، بعد أن داهمت منزله في بيتونيا غربا، كما استولت على مركبة المواطن سائد أبو البها، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي البالوع، كما اقتحمت قوة أخرى حي عين مصباح وبلدة بيرزيت شمال رام الله، ودارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان على مفرق سردا شمال المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الشاب عبد الرؤوف ناجح أبو زلطة كميل، بعد ان داهمت منزل ذويه في البلدة وفتشته.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أمير عجاج، بعد ان داهمت منزله وفتشته في بلدة صيدًا شمالا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المحافظة، وهم: سامر سليمان العطاونة، وعبد الفتاح العطاونة، وأحمد عصافرة، وعبد شحدة زهور من بلدة بيت كاحل، والمواطن سامح الطيطي من مخيم العروب شمالا، وعلي طالب الحروب من دورا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: نهاد الجعبة، وعمار الجعبة.

وفي القدس، أعطب مستوطنون، إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة شعفاط.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى البلدة، وأعطبوا اطارات 40 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران في المنطقة. كما واحتجزت عشرات المركبات قرب قرية الجديرة شمالا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعاقت حركة وصول المركبات إلى مدينة رام الله أو الخروج منها، بعد أن نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الذي يربطها مع قرى شمال غرب القدس، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.