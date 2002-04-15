تدهور الوضع الصحي للأسير المضرب أحمد زهران

رام الله / سما /

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، من تدهور الحالة الصحية للأسير أحمد زهران من قرية دير أبو مشعل المضرب عن الطعام منذ 78 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري.

وأوضح أبو بكر في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الأسير زهران يعاني ظروفا صحية صعبة، ويقبع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي ويتعرض لانتهاكات متواصلة على مدار الساعة كالنقل المستمر وحرمانه من التواصل مع عائلته بهدف كسر إضرابه وإرادته.

يذكر أن الأسير مصعب الهندي (29 عامًا) من بلدة تل في نابلس، علق أمس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة (75) يومًا، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير شادي فيصل موسى (42 عاماً) من بلدة مركة جنوب محافظة جنين، بوضع صحي مستقر وآخذ بالتحسن، ويقبع حالياً في مستشفى "الرملة".

وأوضحت أنه خلال الشهر الماضي تعرض الأسير موسى لجلطة قلبية أثناء تواجده بمعتقل "النقب" الصحراوي، وعلى إثرها جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وأضافت أنه فيما بعد تم إجراء عملية قسطرة له، ووضع شبكية وبطارية لتنظيم عمل القلب، ولا زال الأسير بحاجة لمتابعة طبية حثيثة.

ولفتت إلى أن الأسير موسى يعاني منذ اعتقاله من مشاكل بالقلب وارتفاع بضغط الدم، اضافة إلى ذلك أثناء عملية اعتقاله أصيب برصاص جيش الاحتلال في رأسه، ولا زالت الرصاصة داخل رأسه وتُسبب له أوجاعا بشكل دائم، وخلال عام 2009 أُصيب بجلطة وخضع لعملية جراحية في حينه.

يذكر بأن الأسير معتقل منذ تاريخ 15/4/2002 ومحكوم بالسجن لـ 25 عاماً.