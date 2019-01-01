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الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة في بيتونيا

الإثنين 09 ديسمبر 2019 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنا واستولت على مركبة، في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله أبو ابراهيم، بعد ان داهمت منزله في بيتونيا، كما استولت على مركبة المواطن سائد أبو البها، بعد ان داهمت منزله وفتشته.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة وتمركزت في حي البالوع، كما اقتحمت قوة أخرى حي عين مصباح وبلدة بيرزيت شمال رام الله، ودارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان على مفرق سردا شمال المدينة.

 
#الاحتلال

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