وزير دفاع الحوثيين في اليمن يهدد بضرب "أهداف" إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير دفاع المناطق التي تسيطر عليها القوات الحوثية في اليمن، محمد ناصر العاطفي، امتلاك قواته بنكًا للأهداف العسكرية الإسرائيلية لن تتردد قوات المسلحة في ضربها "بدقة عالية" إذَا ما قررت القيادة العليا ذلك.

وقال العاطفي في مقابلة له مع صحيفة "المسيرة" اليمنية "نحن نمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو الإسرائيلي، وقواتنا الاستراتيجية قادرة على إصابة أهدافها بدقة عالية، بقرار من قيادتنا، ولن نتردد ثانية واحدة في تدمير أهداف العدو الإسرائيلي، وأَهم منشآته الحيوية التي تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع".

وأشار الى أن "العدو الصهيوني يجب عليه أن يستوعب ذلك جيدًا ويوقف مشاركته دول التحالف في عدوانها على اليمن، ومن أنذر فقد أعذر".

ونوه الى انه من الطبيعي أن "يتوجس" رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، "خوفاً ورعباً من اليمن، لأَنه يدرك جيدا أن الدم اليمني لم ولن يذهب هدراً، والثأر قادم لا ريب فيه".

وأكد العاطفي ان القوات المسلحة "استكملت كل جوانب البناء التي تؤهلها لشن هجوم استراتيجي شامل يشل قدرات العدو ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على سيادة الأرض اليمنية وقتل اليمنيين الأبرياء".

وتدور الحرب في اليمن بين الحوثيين، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، منذ 2014. وتصاعدت حدّتها في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعماً للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.