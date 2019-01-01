"ريفلين" يستقبل اللبناني الذي تبرع بمقتنيات هتلر لإسرائيل

القدس المحتلة / سما /

استقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين في دار الرئاسة بالقدس رجل الاعمال السويسري من أصل لبناني عبد الله شاتيلا، الذي اشترى مقتنيات الزعيم الالماني النازي ادولف هيتلر قبل أسبوعين، ومن ثم تبرع بها لمؤسسة ياد فشيم لتخليد ذكرى ضحايا المحرقة الهولوكست لليهود.



ووفقاً لقناة "كان العبرية، قدم الرئيس رفلين باسمه وباسم الشعب الشكر لشاتيلا على هذا العمل الهام، وقال إن مساهمته تعتبر مساهمة عظيمة للغاية خصوصا انها تأتي في وقت يحاول فيه اشخاص انكار الحقائق التاريخية.



واشار الى ان منح هذه المقتنيات لمؤسسة ياد فشييم سيساعد على نقل تراث الكارثة التي لحقت بأبناء الشعب اليهودي الى النشأ الجديد، الذي لم يلتقِ باي احد من الناجين من براثن الوحش النازي.