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استمرار تأثير المنخفض الجوي وتساقط الأمطار

الإثنين 09 ديسمبر 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير المنخفض الجوي وتساقط الأمطار


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داود الطروة، أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي اليوم الاثنين، ويكون الطقس بارداً وغائماً، وتستمر الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 13 والصغرى 9.
وفي يوم غد الثلاثاء، تبقى فلسطين تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي، بحيث تبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على بعض المناطق، وتسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 13 درجة مئوية والصغرى 10.
وفي يوم الأربعاء يستقر الطقس، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 15 والسغرى11.
وفي يوم الخميس تتأثر فلسطين خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط تدريجياً الأمطار فوق معظم المناطق، وتسدل درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 14 درجة مئوية والصغرى 9.
وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خاصة فوق الشمال والساحل، وتسجل درجة الحرارة العظمى في مدينة القدس 13 والصغرى 10.

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