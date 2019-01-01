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القبض على مطلوب محكوم 3 سنوات غيابيا فار من وجه العدالة منذ 3 سنوات في سلفيت

الأحد 08 ديسمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوب محكوم 3 سنوات غيابيا فار من وجه العدالة منذ 3 سنوات في سلفيت


سلفيت /سما/

 ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ 3سنوات وصادر بحقه حكما قضائيا غيابياً بالحبس 3 سنوات بتهمة السرقة في محافظة سلفيت .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال الدوريات الاعتيادية للشرطة في منطقة غرب مدينة سلفيت ألقت الشرطة القبض على شخص مطلوب منذ 3 سنوات بموجب مذكرة محكوميه صادرة عن النيابة العامة بنابلس على اثر حكم قضائي غيابي بالحبس 3 سنوات مع الأشغال الشاقة صادر من محكمة بداية نابلس بتهمة السرقة .

وهذا وقد تم توقيف الشخص تمهيدا لتسليمه للعدالة وتنفيذ المقتضى القانوني بحقه أصولا .

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