"تكافل" تعلن فتح باب التسجيل لكوادر التمريض والعلاج الطبيعي والتأهيل في مشروع الرعاية المنزلية

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل، مساء اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل لكوادر التمريض وكوادر العلاج الطبيعي والتأهيل، للعمل ضمن برنامج تطوعي بنظام (المكافأة) في مشروع الرعاية المنزلية.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي، أن الرعاية تستهدف "الشلل الناتجة عن النزيف أو الجلطة الدماغية - الشلل الدماغي - الشلل والتصلب الوظيفي - عدم القدرة على الوظائف الحياتية بسبب الكسور أو حوادث السير - وراثية"، وذلك من تاريخ فتح التسجيل 08/12/2019 إلى تاريخ إغلاق التسجيل 18/12/2019.

أما المعايير الواجب توفرها في مقدم الطلب، أن يكون حاصلاً على شهادة مزاولة المهنة قبل موعد المقابلة مع اللجنة، وأن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً ولا يعمل في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات وكالة الغوث أو المراكز الخاصة.

وكذلك ألا يكون قد عمل ضمن برامج التشغيل المؤقت خلال سنتي 2018 و 2019، مشيرة إلى أن قبول الطلب أو رفضه يخضع للمعايير الخاصة بالدائرة الطبية في (تكافل)، مع مراعاة إرفاق السيرة الذاتية و صورة شهادة مزاولة المهنة.

وادرج الموقع خطوات التسجيل وهي كالتالي:

أولاً: تسجيل البيانات الأساسية للمواطن من خلال الرابط التالي علماً بأن التسجيل يرسل رسالة لتأكد من صحة رقم الجوال و التسجيل يكون لمرة واحدة فقط ليستفيد المواطن من جميع المشاريع القادمة مستقبلاً.

https://eservices.takaful.ps/Register/Citizen

ثانياً: التسجيل حسب التعليمات والمعايير الموجودة في الرابط من خلال ادخال فقط رقم الهوية و رفع السيرة الذاتية و صورة شهادة مزاولة المهنة .

https://eservices.takaful.ps/Forms/Show/ApplyHomeCareVolunteer

ثالثاً: لمن يواجه أي مشكلة في التسجيل ارسال التفاصيل عبر الرابط التالي.

https://www.takaful.ps/Contact/ContactUs