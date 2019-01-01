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صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: السعودي منفذ هجوم فلوريدا استغل ثغرة في القانون الأمريكي


سما / وكالات/

قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الطالب العسكري السعودي الذي قتل وأصاب عددا من زملائه بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، استغل ثغرة في القانون الأمريكي لشراء مسدس استخدمه في الهجوم.

وذكرت نقلا عن قناة NBC، أن الطالب السعودي محمد الشمراني اشترى بشكل قانوني السلاح الذي استخدمه في الهجوم من محل لبيع الأسلحة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، باستخدام رخصة صيد خاصة به.

من جانبها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المسدس من نوع Glock 45 عيار 9 مم بمخزن موسع.

ووفقا لبعض التقارير، كان بحوزة الشمراني من 4 إلى 6 مخازن إضافية وقت إطلاق النار في القاعدة الأمريكية، فيما تشير "ديلي ميل" إلى أنه من غير الواضح متى اشترى الشمراني المسدس.

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