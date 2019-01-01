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قرارات جديدة للمطاعم والمدارس في السعودية تتعلق بالعزاب والعائلات

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرارات جديدة للمطاعم والمدارس في السعودية تتعلق بالعزاب والعائلات


سما / وكالات/

ألغت وزارة الشؤون البلدية السعودية في إطار تسهيل وتطوير الشروط الفنية للمنشآت والمواقع العامة في البلاد، شرط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم.

وشملت التسهيلات كذلك، شرط طول الواجهة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية، بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

وذكر مصدر في الوزارة، أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية.

وسمحت الوزارة، زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة في المدارس الخاصة إلى 3، بدلا من طابقين، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

وتضمنت اشتراطات المباني الصحية، تحديد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية.

ونصت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات، على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.

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