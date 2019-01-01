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البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تتوج بكأس الخليج لأول مرة في تاريخها


الدوحة /سما/

 توج المنتخب البحريني، مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة كأس الخليج لكرة القدم الـ23، بفوزه في اللقاء الختامي للبطولة على منتخب السعودية بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.

ونجح منتخب البحرين بهذا الفوز من  احراز اللقب الاول في تاريخ مشاركاته في البطولة الخليجية، التي يحمل أكبر عدد ألقابها منتخب الكويت برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي ثانيا منتخبا السعودية وقطر برصيد 3 ألقاب، ويبقى المنتخب اليمني الوحيد الذي فشل بإحراز اللقب.

وشهد الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الـ11 احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للمنتخب السعودي بعد عرقلة سالم الدوسري داخل صندوق الجزاء، لكن زميله سلمان الفرج سدد الكرة قوية بعيدا عن مرمى الحارس البحريني سيد محمد جعفر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ69 من زمن اللقاء لصالح البحرين بعد عرضية من اللاعب مهدي حميدان وصلت إلى زميله محمد الرميحي الذي سدد الكرة من مسافة قريبة في الشباك السعودية.

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