  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مركز الحوراني: 44 شهيدًا و500 جريح و360 معتقل خلال شهر نوفمبر

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز الحوراني: 44 شهيدًا و500 جريح و360 معتقل خلال شهر نوفمبر


غزة / سما /

وثق تقرير فلسطيني، استشهاد 44 فلسطينيًا وإصابة 500 أخرين بجراح مختلفة على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم.

وجاء ذلك خلال تقرير أصدره مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية يوثق الانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح المركز أن من بين الشهداء الـ44، (9) أطفال و(3) سيدات، لافتًا إلى أن 39 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة نتيجة القصف بالصواريخ خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع، الذي استمر ثلاثة أيام بعد اغتيال القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا.

كما ارتقى (5) شهداء من الضفة الغربية من بينهم الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين (51) شهيداً في ثلاجاتها، منذ بدء هبة القدس في أكتوبر/ تشرين أول عام 2015، في مخالفة صارخة للقانون الدولي الانساني.

360 معتقلا وإصابة نحو 500 آخرين

كما وثق التقرير اعتقال نحو (360) مواطنا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

فيما أصابت قوات الاحتلال نحو (500) مواطن من بينهم (370) اصيبوا جراء قصف الاحتلال لمنازل ومنشآت المواطنين في قطاع غزة، اضافة الى إطلاق الرصاص على المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع.

فيما أصيب نحو (130) مواطنا في الضفة خلال تصديهم لممارسات الاحتلال العنصرية والاستيلاء على الـأراضي وهدم البيوت، إضافة الى المئات بالاختناق نتيجة الغاز السام.

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب تبعث رسالة للمخابرات المصرية على خلفية اطلاق الصواريخ من غزة.. اليك تفاصيلها

مصادر مصرية: القاهرة أبلغت "حماس" بأن "صفقة القرن" سقطت وهذا هو البديل ..

شاهد.. الاحتلال : اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وإصابة مستوطنين اثنين بجراح

القسام يغرد حول احداث الاقصى: مقدمة لانفجار قادم وصبرنا لن يكون طويلاً

محدث : إصابتان في غارات إسرائيلية متفرقة على غزة

هنية يصل تركيا بمستهل زيارة خارجية تستمر مدة 6 شهور

غانتس يعلق على اطلاق الصواريخ.. سنعيد الردع الذي مسحه نتنياهو

الأخبار الرئيسية

بعد فشل تشكيل الحكومة.. خلاف بين الليكود و"كاحول لافان" حول موعد الانتخابات الثالثة

النخالة

الجهاد الاسلامي تكشف عن تفاصيل ونتائج زيارة وفدها برئاسة النخالة للقاهرة

عريقات يكشف عن رسائل هامة وقرارات مصيرية تحدث بها الرئيس خلال اجتماع تنفيذية المنظمة

"الديمقراطية" : هناك خلل منذ البداية بملف التفاهمات

بينيت: لم تنجح دولة يهودية في تاريخنا بعبور العقد الثامن