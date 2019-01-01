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الأسير مصعب الهندي يعلق إضرابه عن الطعام

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير مصعب الهندي يعلق إضرابه عن الطعام


رام الله / سما /

علق الأسير مصعب الهندي إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة (75) يومًا، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه في بداية تموز العام القادم.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير مصعب الهندي يبلغ من العمر (29 عامًا) من بلدة (تل)، وهو معتقل منذ الرابع من أيلول 2019، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، (24) أمر اعتقال إداري، حيث خاض إضراباً عن الطعام العام الماضي واستمر فيه مدة (35) يوماً، انتهى، بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 9 أيلول/ سبتمبر 2018، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً هذا العام، وعلى إثره شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام.

يُشار إلى أن الأسير أحمد زهران وهو من بلدة دير أبو مشعل يواصل إضرابه عن الطعام منذ (77) يومًا رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية خطيرة يواجهها في مستشفيات الاحتلال.

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