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وزيرة الصحة تدعو للإسراع بتشغيل مستشفى الصداقة بقطاع غزة

الأحد 08 ديسمبر 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تدعو للإسراع بتشغيل مستشفى الصداقة بقطاع غزة


رام الله / سما /

دعت وزارة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة إلى الإسراع بتشغيل مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة اليوم الأحد، مع رئيس الوكالة التركية للتعاون الدولي "تيكا" أحمد رفيق شتنكايا، بحثت فيه سبل تعزيز التعاون وتسريع تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن.

وقدمت وزيرة الصحة شكرها للأصدقاء الأتراك على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

من جهته، قال شتنكايا إن تركيا تتابع عن كثب هذا الموضوع، وأنه من ضمن الأولويات لديها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصادق البرلمان التركي على الموازنة التشغيلية للمستشفى خلال الشهر الجاري.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية وقعت مع نظيرتها التركية بروتوكول تفاهم العام الماضي لافتتاح المستشفى الذي يتسع لـ 180 مريضًا.

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