أعدائنا يريدون كسرنا.. بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

القدس المحتلة / سما /

زار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت مستوطنة سديروت اليوم الأحد، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة عليها الليلة الماضية.



وذكرت القناة 7 العبرية، أن بينت اجتمع مع رئيس بلدية المستوطنة والتقى بسكانها بحضور قائد فرقة غزة أليعازر توليدانو ورئيس دائرة حماية الجبهة الداخلية.



وقال بينت خلال الزيارة: "نحن بحاجة إلى الانتقال من الدفاع إلى هجوم وسنعمل في غزة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة والقوية، لكن بهدوء وبخدعة جيدة وليس عندما يكون الطرف الآخر ينتظرنا".



وأضاف: "أعداؤنا اعتادوا على إطلاق النار على إسرائيل، ونحن بحاجة إلى تغيير ذلك، كل أعدائنا من إيران وحزب الله إلى داعش في سيناء يريدون كسرنا".

وتابع بينت: "لدينا القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة".