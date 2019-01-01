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أعدائنا يريدون كسرنا.. بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة

الأحد 08 ديسمبر 2019 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعدائنا يريدون كسرنا.. بينت من سديروت: سنهاجم غزة في الوقت المناسب بهدوء وخدعة جيدة


القدس المحتلة / سما /

زار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت مستوطنة سديروت اليوم الأحد، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة عليها الليلة الماضية.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أن بينت اجتمع مع رئيس بلدية المستوطنة والتقى بسكانها بحضور قائد فرقة غزة أليعازر توليدانو  ورئيس دائرة حماية الجبهة الداخلية.
 
وقال بينت خلال الزيارة: "نحن بحاجة إلى الانتقال من الدفاع إلى هجوم وسنعمل في غزة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة والقوية، لكن بهدوء وبخدعة جيدة وليس عندما يكون الطرف الآخر ينتظرنا".
 
وأضاف: "أعداؤنا اعتادوا على إطلاق النار على إسرائيل، ونحن بحاجة إلى تغيير ذلك، كل أعدائنا من إيران وحزب الله إلى داعش في سيناء يريدون كسرنا".

وتابع بينت: "لدينا القدرة على اتخاذ قرارات شجاعة".

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