زراعة غزة تعلن تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 100٪ لأول مرة

غزة / سما/

اعلنت زراعة غزة أنها حققت اكتفاءً ذاتيًا في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 100% لهذا العام الحالي وذلك لأول مرة.

وقال وكيل الوزارة ابراهيم القدرة في تصريح صحفي الأحد، "إن كميات زيت الزيتون التي تم عصرها في معاصر محافظات قطاع غزة لهذا العام بلغت (4200 طنًا)".

وأشار القدرة إلى أن كميات ثمار الزيتون التي تم عصرها في محافظات القطاع هذا العام بلغت (26237 طنًا)، وأنتجت (4200 طن زيت)، بمتوسط نسبة إنتاج الزيت من الثمار 16٪".

واشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن عدد المعاصر العاملة في محافظات القطاع والتي تم تشغيلها هذا الموسم 36 معصرة منها 27 معصرة تعمل بنظام أتوماتيكي كامل و8 معاصر تعمل بنظام نصف أتوماتيكي.

وشكر القدرة المزارع الفلسطيني على هذا الإنجاز، "فنحن نعمل على دعم المنتج الوطني وتقديم الحماية للمزارع الفلسطيني".

وختم قائلًا في بيانه "الوزارة لن تدخر أي جهد ممكن لتقديم كل الدعم والمساندة للمزارع الفلسطيني من أجل بقائه صامدًا متجذرا في أرضه، وسنستمر في تنفيذ خطتها في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني".

وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت قرارًا في الأول من شهر سبتمبر الماضي، يقضي بمنع استيراد زيت الزيتون من خارج قطاع غزة، وأن الوزارة ستتلف أي كمية زيت زيتون يتم استيرادها وعلى نفقة المخالف.